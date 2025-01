Lopinionista.it - Lotteria Italia: oggi l’estrazione, primo premio 5 milioni di euro. Tutti i dettagli

ROMA – Larimane uno degli appuntamenti più attesi daglini, una tradizione che ogni anno risveglia emozioni e sogni di vincita. Vediamo insiemedell’edizione 2024, dagli orari delai premi, passando per le informazioni utili per controllare i biglietti.A che ora iniziadella2024finale dellasi terrà il 6 gennaio 2025, come da consuetudine, durante la trasmissione televisiva dedicata “Affari Tuoi”, condotta quest’anno dal bravo Stefano De Martino – segnala Agimeg -. L’orario di inizio delle operazioni di estrazione è previsto intorno alle 19,00, con i momenti clou in prima serata.Premi di prima, seconda e terza categoriaPremi di prima categoriaLa2024 offrirà premi ancora più numerosi rispetto all’edizione precedente, grazie al consistente aumento delle vendite di biglietti ottenuto soprattutto con l’ottimo lavoro di ADM e della rete dei tabaccai.