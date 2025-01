Inter-news.it - Inter-Milan 2-3, il tabellino della finale di Supercoppa Italiana

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo ilpartita valida per ladi2024-2025.NON SI PUÒ – L’butta via unain maniera inaccettabile, per giunta in un derby. Lava al, che sotto 2-0 al 50? riesce a rimontare e vincere al 93?. Ma su questo risultato ci sono gravi e inammissibili errorisquadra di Simone Inzaghi, che regala una partita indirizzata e riesce nell’impresa di perderla senza nemmeno andare ai rigori. Che già erano di suo una follia. Non bastano i gol di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con anche un palo assurdo per Carlos Augusto quando il risultato era di 2-1. Questo ildi2-3 – IL(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (84? Darmian), Bastoni; Dumfries, Barella (84? Frattesi), Calhanoglu (35? Asllani), Mkhitaryan (65? Zielinski), Dimarco (66? Carlos Augusto); Taremi, Lautaro Martinez.