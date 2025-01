Il Real Madrid batte Minera e avanza in Copa del Rey

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 22:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Ilha fatto un lavoro leggero con il Deportivo, squadra di quarta divisione, passando agli ottavi di finale delladel Rey con un 5-0 fuori casa.Ilpassa subito in vantaggio quando Federico Valverde tira al volo in casa con uno stile impressionante nel giro di cinque minuti. Eduardo Camavinga ha raddoppiato appena otto minuti più tardi con un colpo di testa, mentre il trequartista turco Arda Guler ha aggiunto un terzo gol prima della mezz’ora.@Deportiva0-5 @EN 5? @FedeeValverde 13? @Camavinga 28? @10ArdaGuler 55? @LukaModric1088? @10ArdaGuler#LaMola @Emirati pic.twitter.com/GGxwuiTGw4—CF (@en) 6 gennaio 2025La splendida conclusione di Luka Modric nell’angolo all’estrema destra dopo un’abile combinazione con Brahim Diaz ha fatto alzare in piedi il pubblico 10 minuti dopo l’intervallo, e Guler ha sigillato la vittoria con il suo secondo gol della serata a due minuti dalla fine.