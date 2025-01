Lanazione.it - Il derby Monsummano-Montecatini. La Valdinievole è senza padroni

Int.2 V.2 INTERCOMUNALE: Grasso, Marseglia, Robusto, Dal Poggetto, Agnorelli, Vitiello, Gemignani, Moncini, Guarisa, Maiorana, Lanzilli (29’ Drca). A disp. Bonciolini, Saquella, Alessiani, Natali, Gabadoni, Perillo, Citti, Pecchia. All. Scintu.: Gega, Isola (45’ st Casini), Lucchesi, Fioretti, Fanti, Torracchi, Shiqeri (30’ st Lazzari), Musteqja (19’ st Rinaldi), Pagnini (28’ st Rossi), Rosati, Rugiati. A disp. Baldi, Ghimenti, Coselli, Attinasi, Minardi. All. Fabbri. Arbitro: Mauro di Pistoia. Marcatori: 40’ Rugiati, 3’ st Pagnini; 5’ st Gemignani, 8’ st Fanti (aut.). Note: espulsi al 17’ Citti e al 45’ st Maiorana. Ammoniti: Guarisa, Dal Poggetto, Moncini, Vitiello, Rosati, Torracchi. Al termine di una gara gagliarda e combattuta dall’inizio alla fine, Intercomunalesi dividono un punto ciascuno, pareggiando per 2-2 ildellagiocato allo stadio ‘Strulli’.