Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Clicquot, Lunedi 6 Gennaio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin, una delle prime e più celebri donne imprenditrici nella storia dello Champagne. Dopo la morte del marito, Barbe-Nicole decide di prendere in mano le redini della famiglia e dell’azienda vinicola, affrontando con determinazione e coraggio le sfide di un mondo dominato dagli uomini. La sua dedizione e la sua passione per la vigna la porteranno a diventare la "dama dello Champagne", un titolo che le è valso il rispetto e la fama internazionale. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Full Metal Jacket, un capolavoro di Stanley Kubrick che racconta la durezza della guerra del Vietnam attraverso gli occhi di un gruppo di giovani soldati.