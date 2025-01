Energia rincaro del gas | nel 2025 rischio stangata da 16 mld per le Pmi

Leggi su Ildenaro.it

Ildel prezzo del gas, già evidente nei primi giorni del, corre ildi costare alle piccole e medie imprese italiane circa 1,6 miliardi di euro in costi aggiuntivi. Con un prezzo medio del gas stimato intorno ai 50 euri per Megawatt all’ora per l’anno in corso, in aumento rispetto ai 35 registrati nel 2024, le pmi del nostro Paese si troveranno ad affrontare un aggravio significativo. Il consumo totale di gas delle piccole e medie imprese italiane è pari a circa 10 miliardi di metri cubi annui, equivalenti a 105 Terawatt per ora. L’aumento di 15 euro rispetto allo scorso anno comporta, pertanto, un costo aggiuntivo complessivo di 1,575 miliardi. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi di Unimpresa, che sottolinea l’impatto negativo dell’più cara sulla competitività e sulla stabilità economica delle aziende che costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale nazionale.