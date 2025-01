Quotidiano.net - Donna accoltellata nel parcheggio del Lidl a Seriate, Bergamo

Leggi su Quotidiano.net

Intorno alle 9,15 di stamane unadi 39 anni è stataal culmine di una lite da un uomo neldel supermercatodi via Lombardia, a, in provincia di. I due sarebbero stranieri. Laferita, sotto gli occhi attoniti e impauriti dei clienti del supermercato, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII diin codice rosso.