Inter-news.it - Dimarco: «Non possiamo farci rimontare così, è la seconda alla fine»

Come per le partite di Serie A, anche per la finale di Supercoppa Italiana va un giocatore in conferenza stampa assieme all’allenatore. Per l’Inter, dopo il derby col Milan, c’è.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-MILANCos’è successo?Una squadra come noi sul 2-0 non può farsiin questa maniera. Fa male, però bisogna fare i complimenti al Milan perché ha fatto una grande gara. Anche noi l’abbiamo fatta, dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo commesso e andare avanti.Come ci si rialza?Tutte le sconfitte aiutano a migliorare. Ovviamente perdere una finale in un derby non è semplice, però ci sono altri obiettivi: dobbiamo affrontare le prossime partite nella maniera migliore possibile.Tutto sembrava andare per il verso giusto. Avete pensato che fosse quasi portata a casa?Questo penso di no, perché la squadra ha dato tutto.