Deve uscire Amici 24 brutta sorpresa di inizio anno per l’allievo | costretto a salutare tutti

In attesa della prima puntata del 2025, c’è chi sta già facendo sapere chi sarà il primo allievo di24 eliminato. Per lui non ci sarebbero grosse possibilità di restare nel programma di Maria De Filippi, dunque il nuovopotrebbe aprirsi nel peggiore dei modi. Dovrebbe dover dire addio al sogno di approdare al serale, obiettivo ambito da.Purtroppodinon ribbe a sconfiggere gli altri compagni e sarà dura non essere eliminato. Potrebbero certamente essere nuovi sviluppi nei prossimi giorni, ma la situazione attuale sarebbe questa e per il ragazzo potrebbero essere arrivato il momento di ritornare a casa.Leggi anche: “Ma che sta succedendo?!”.24, le immagini che il pubblico non si aspettava di vedere24, chi dovrebbe essereeliminato dal programmaSono tre gli artisti a rischio ad24, ma solo un allievo potrebbe essere eliminato.