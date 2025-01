Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana: ecco quanto vale il torneo

Ile l'si giocano il primo trofeo della stagione calcistica 2024/2025: la. In semi, le dueesi hanno battuto rispettivamente la Juventus (1-2, gol di Yildiz, Pulisic ed autogol di Gatti) e l'Atalanta (2-0, doppietta di Dumfries). Ilsi sta giocando a Riyadh, in Arabia Saudita, e le partite vengono disputate all'Al-Awwal Park Stadium, che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr. Come riportato da Repubblica, lamette in palio tanti fattori: l'vuole confermarsi campione per la quarta volta di fila, mentre ilvuole riportare a casa un trofeo che manca dal 2016. Oltre al risultato, lamette in palio anche un'importante somma di denaro. Infatti, la squadra che perderà inguadagnerà 6.7 milioni di euro.