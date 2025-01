Oasport.it - Dakar 2025, Daniel Sanders vince la Marathon nelle moto: grandi distacchi sugli avversari

Leggi su Oasport.it

ha di fatto dominato la seconda tappa della, ladi quasi 1000 km di speciale con partenza e arrivo a Bisha, sviluppata su due giornate di gara. L’australiano aveva già un grande vantaggio ieri su Ricky Brabec, ma oggi con l’accredito dei bonus e il terreno guadagnato in gara ha preso ancora più gap.su KTM è arrivato al traguardo con il tempo complessivo di 11:12:13 e un abbuono di 6’12”. Bella rimonta invece per il francese Adrien Van Beveren (Honda) che arriva a cogliere la seconda posizione e chiude la frazione in 11:18:58, a un distacco di 6’45” nei confronti diche ha dominato.Chiude il podio della tappa Skyler Howes a un distacco di 7’37” nei confronti di, quindi non lontano dalla seconda posizione di Van Beveren. Quarta posizione invece per lo spagnolo Tosha Schareina a un ritardo di 7’41” ed è quinto il botswano Ross Branch a 10’02”.