Agi.it - Cielo coperto per l'Epifania, forti piogge in arrivo

AGI - Oggi sull'Italia si prevede a Nordcondeboli su regioni occidentali, Lombardia, Trentino Alto Adige e, fino a metà mattina, lungo i litorali veneto-friulani, che diventeranno nevicate oltre i 900/1000 metri sulle aree alpine; le precipitazioni saranno più insistenti per la Liguria. In seratae nevicate si estenderanno anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia e qualche isolato temporale potrà manifestarsi sulla Liguria. Sono le previsione del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aerospaziale dell'Aeronautica militare. Lesono attese inoltre per l'ovest Emilia Romagna mentre saranno in esaurimento sul Piemonte centro-meridionale. Centro e Sardegna Molte nubi sulle regioni peninsulari, più consistenti per Toscana, Umbria e Lazio dove saranno accompagnate da debolisparse.