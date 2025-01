Lettera43.it - Canada, Trudeau si è dimesso da primo ministro e leader dei liberali

I media canadesi nella mattinata del 6 gennaio davano per «imminenti» le dimissioni di Justine così è stato: il, alla guida del Paese dal 2015, si èda premier e dadei Partito Liberale. L’annuncio ai media è arrivato in una conferenza stampa dalla sua residenza ufficiale nella capitale Ottawa.manterrà la carica ad interim per dare il tempo aidi scegliere un capo del partito in vista delle elezioni, che potrebbero ora essere anticipate rispetto al 20 ottobre.Justin(Getty Images).Perché si èIl premier dimissionario ha deciso di fare un passo indietro a causa del crescente dissenso all’interno del Partito Liberale e del crollo della popolarità registrato negli ultimi mesi, con il suo governo sopravvissuto con margine ridotto a una serie di voti di sfiducia, dovuto a diversi fattori: dall’aumento del costo della vita al peggioramento dei servizi.