Calcio a 5 / Finals 2025 a Chiaravalle, piovono i primi trofei

La penultima giornata sul parquet del Palazzetto dello Sport diha consegnato nelle mani delle protagoniste quattro nuovi. In U15 femminile, vittoria dell’Okasa Falconara sulla Polisportiva Boca che ha valso il bis di successi consecutivi. La Coppa Marche serie C tinta in rosa è stata sollevata al cielo dal Gradara. Il trofeo U15 ed U19 maschile se lo sono aggiudicate rispettivamente Mondolfo ed Acli Mantovani., 5 gennaio– Il downloadtocca il settantacinque percento di riuscita. La terza giornata di futsal a tutto tondo è andata di pari passo con l’istituzione di quattro nuove società campioni nelle categorie di appartenenza. Vediamo chi ha sollevato al cielose le prime coppe della stagione 2024-.FINALE U15 FEMMINILEBoca Civitanova-Okasa Falconara 0-4 (p.