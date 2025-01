Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. L’Use inaugura alla grande il 2025. Prestazione da manuale con Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Use Empoli 9467 USE COMPUTER GROSS: Giannone 18, Baldacci 1, Baccetti 2, Sesoldi 4, Rosselli 23, Ramazzotti 8, De Leone 9, Quartuccio 1, Tosti 1, Marini, Regini, Maric 27. All.: ValentinoCLUB: Carpani 11, Ramirez 6, Vespa, Gogishvili 4, Merlo 9, Loschi 16, Morciano 10, Tedeschi 2, Dias 9. All.: Mori Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Pampaloni di Terranuova Bracciolini Parziali: 25-18; 41-33; 65-48 EMPOLI – Inizio dicon i fiocchi per, che con unapraticamente perfetta annichilisce una squadra di talento comee si mantiene nei quartieri alti della classifica. Il tutto finendo con cinque ragazzi del vivaio in campo, ragazzi che, nel momento del bisogno, rispondono presente spazzando via i dubbi e le paure che avevano turbato la notte di Luca Valentino, costretto a rinunciare a Mazzoni, con capitan Sesoldi influenzato e Quartuccio alle prese con un problema al ginocchio.