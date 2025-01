Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Cremona che sorpresa, battuta la capolista Dolomiti Trento

Bologna, 5 gennaio 2025 – Il risultato del 14° turno della regular season di Legalo regala la Vanoliche riesce ad espugnare per 76-80 il parquet dellaEnergia Trentino reduce dall’impegno casalingo in Eurocup di venerdì scorso. Priva di Ellis, la compagine di Galbiati incassa il terzo stop stagionale ma conserva la vetta visto il passo falso di Brescia nell’anticipo del sabato in quel di Treviso. In fase iniziale i padroni di casa di casa rispecchiano il pronostico rendendosi protagonisti di un ottimo avvio volando sul 10-2 grazie alla tripla dell’ex Andrea Pecchia. Nella seconda frazione i bianconeri alzano il ritmo in attacco dalla lunga distanza grazie a Jordan Ford e a capitan Toto Forray aggiornando il massimo vantaggio sul +19 (36-17 al 14’). Sembra un match già indirizzato e, al contrario,riesce a riaprirla prima dell’intervallo con le giocate di Jones, Lacey e Davis producendo un parziale di 19-8.