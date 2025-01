Sport.quotidiano.net - Arezzo - Vis Pesaro 0-0, un punto che profuma d’impresa nella calza della Befana

, 6 gennaio 2025 -pere Visc'è in palio il quinto posto. Al primo scontro da ex Roberto Stellone riesce a render ermetica, fin dal primo tempo, la propria difesa. Nei primi quarantacinque minuti di gara non concede infatti nessuna conclusione nello specchio ai toscani, insidiosi soltanto dalla distanza con Guccione. Pesaresi che trovano invece la porta con Orellana, che servito in ottima posizione da Peixoto, non impensierisce però Trombini. Dopo una partita maschia e spezzettata, l'episodio chiave arriva allo scadereprima frazione. L'arbitro a seguito di un contatto sulla corsa tra Guccione e Coppola estrae il secondo giallo al difensore pesarese. Biancorossi che in inferiorità numerica per tutta la ripresa riescono però a concedere veramente poco ai padroni di casa.