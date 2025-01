Ilgiorno.it - “Antonio Sancassani, viso da cowboy e cuore grande: la sua storia mi ha ispirato”

Milano, 6 gennaio 2025 – “Sarà dura passare davanti al tuo cinema e non venire a trovarti nel tuo ufficio a parlare del film appena visto. Ma ti prometto che la tua, quella sì, la continueremo a raccontare, perché oggi più che mai la tua passione, la tua libertà, la tua indipendenza, il tuo andar controcorrente, il tuo amore per il cinema sono necessari e di esempio per tutti”. Parole del regista Michele Rho, milanese, per, l’imprenditore coraggioso e appassionato scomparso due giorni fa a 82 anni, che per oltre 40 ha gestito il Cinema Mexico di via Savona rendendolo un punto di riferimento per i film musicali – il “Rocky Horror Picture Show“ su tutti, diventato appuntamento fisso con esibizioni dal vivo accanto alla proiezione – e per i film d’essai. Otto anni fa, Rho lo ha reso protagonista del suo documentario “Mexico! Un cinema alla riscossa“.