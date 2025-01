Ilrestodelcarlino.it - Allarme polveri sottili: "Salute a rischio, bisogna intervenire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che aria hanno respirato i carpigiani nel 2024? I dati al riguardo sono molto preoccupanti: la stazione di rilevamento di via Remesina, ha infatti fatto registrare ben 38 sforamenti nell’anno appena terminato. Significa che per 38 volte, nei 12 mesi, sono stati superati i limiti giornalieri delle PM10 per più di 35 giorni, che è attualmente il limite annuale. A mettere in evidenza questi dati è Aldo Meschiari, carpigiano docente di lettere e da oltre trenta anni studioso di tematiche ambientali e climatiche. "La lettura del report di Arpae sulla qualità dell’aria nel 2024 in Emilia-Romagna potrebbe anche essere ‘divertente’, se non ci fosse in gioco ladei cittadini – afferma Meschiari –. Leggendo il documento sembra infatti che la nostra regione sia sulla buona strada per risolvere il problema dell’inquinamento da