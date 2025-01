Oasport.it - Alexander Bublik cita Kung Fu Panda sul caso Sinner. Su Nadal e Murray: “Un circo il loro ritiro”. I due controlli antidoping saltati

Leggi su Oasport.it

Di fronte ai russi di Match Tv,, che russo di nasè (di Gatchina), ma è tra i tanti che il Kazakistan ha letteralmente “acquistato ” nel corso delle stagioni, ha riportato varie considerazioni circa alcune figure del tennis mondiale e una propria situazione.Ha visto Djokovic ediventare l’uno allenato dall’altro: “Andy vuole tornare a quel che non è più. Credo sia un problema, spero non mi accada lo stesso. Chissà, a 36 anni giocherò un Challenger a Bangkok, ma anche così spero di ritirarmi con l’anima e la coscienza tranquilla“.E sulsuo e di: “Una vergogna, più che un. Hanno vinto tutto, anche gli stessi tennisti li guardavano a bocca aperta negli spogliatoi, e adesso . Non è lo stesso e mai lo sarà. Chiaro, io non sono Rafa, uno vuole ritirarsi al meglio.