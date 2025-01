Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi papà bis, tutta la felicità di nonna Stefania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 5 gennaio 2025 – Le previsioni della nascita parlavano della prima quindicina di gennaio. L’urgenza ha fatto il resto e così Gabriella, anticipando i tempi come sono abituati da sempre in famiglia di, è venuta alla luce nella mattina di ieri, 4 gennaio, nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Urbino, così come un 4 marzo di ormai tre anni fa l’aveva preceduta la sua sorellina maggiore Giulietta. Primo Natale per tre dolcissime baby vip: ecco chi sono Tutti i familiari sono ovviamente riuniti attorno alla culla e alla madre Francesca Sofia, con in testa lapaterna, la quale, dopo essere stata anche questa volta a lungo alle prese con la scelta del nome, ha già avuto modo di sentenziare che la piccola Gabriella “assomigliaa Giulietta, ma anche alla madre e anche al padre, d’altronde anche il peso è di poco più di 4 chili, proprio come fu per Giulietta”.