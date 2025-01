Oasport.it - Tournée dei 4 trampolini 2025, Bischofshofen. Fatti e cifre del ‘anomalo’ Drei Könige Springen

La Tournèe dei quattro2024-25 giunge alla propria conclusione. Come d’abitudine, l’atto finale andrà in scena a(Austria), unica località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Fungerà pertanto da palcoscenico dell’epilogo per la settantaduesima volta, poiché nella IV edizione l’appuntamento fu cancellato a causa della scarsità di neve.Tuttavia, il destino ha risarcito con gli interessi il borgo del salisburghese. Nelle edizioni LVI e LXX, il Paul-Außerleitner-Schanze (trampolino Paul Ausserleitner) ha recuperato la gara non disputata in precedenza a Innsbruck. Di conseguenza,può vantarsi di essere l’unica località dove si sono disputate due diverse tappe nell’arco della medesima. Storicamente qui si gareggia nel giorno dell’Epifania.