Tvplay.it - “Settimana difficile”, Torino-Parma regala l’indizio di mercato

Leggi su Tvplay.it

Inequivocabili le parole dell’allenatore nel pre partita, ecco cosa ha detto: i dettagli.è un match importante sotto diversi punti di vista. Quella che a primo impatto potrebbe sembrare una sfida di poco conto per il nostro campionato, nasconde in realtà una serie di significati importanti sia per quanto riguarda il campo che non.“”,di(LaPresse) tvplay.itEntrambe le squadre cercano punti per mettersi in una zona come della classifica, lontane dalla lotta per la retrocessione. I granata, padroni di casa, venivano da due sconfitte, due pareggi ed una vittoria nelle ultime cinque partite, mentre ilcercava punti importati dopo due vittorie e tre sconfitte. Bilanci tutto sommato molto simili che dimostrano l’andamento dei loro campionati.