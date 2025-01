Sport.quotidiano.net - Serie D: l’obiettivo della salvezza passa per la partita in Romagna. Il Corticella di Nesi cerca l’impresa a Imola

Sogna di vivere un 2025 all’insegnacontinuità ildi Michele. Salvarsi, senza doverere attraverso i playout, in un campionato complicato come quello di D, avrebbe lo stesso saporevittoria di un campionato per la formazione biancazzurra che, nel corso del girone di andata, ha vissuto sulle montagne russe proprio a causamancanza di continuità dal punto di vista dei risultati. Dopo un inizio choc (appena quattro punti nelle prime sette partite con la bellezza di 21 reti subìte), bomber Rizzi e compagni sembravano aver finalmente imoboccato la strada giusta (ben quattro successi di fila contro le dirette rivali Sammaurese, Zenith Prato, Progresso e Fiorenzuola), ma, dopo questo eccellente ruolino, sono purtroppo arrivate cinque sconfitte consecutive. Nell’ultimadel 2024, la band diha però dimostrato di essere viva e, soprattutto, di possedere gli attributi necessari per centrare: sotto 1-0 (e di un uomo) nel delicato derby esterno contro il Sasso Marconi, il teampresidentessa Roberta Bonfiglioli si è reso protagonista di una veemente reazione di orgoglio che gli ha consentito di trovare il pari.