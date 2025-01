Ilgiorno.it - Saldi, avvio promettente: "Acquisti fin dal mattino. È stata una bella sorpresa"

Sono iniziati i, alcuni clienti sono ancora via per il ponte, altri già presenti. Ma già al primo giorno qualcosa si è mosso. "Abbiamo venduto bene nel periodo natalizio, tutto dicembre sia i capi da donna sia quelli da uomo sono stati molto gettonati, dal cappotto ai pantaloni, dalle scarpe ai vestiti – spiega Alberto Galli –. Il primo giorno diè stato tranquillo, ma capisco anche il perché. Molti dei miei clienti sono ancora via e torneranno lunedì. Da lì in poi potrò avere un quadro più completo suidi quest’anno". A esprimere soddisfazione per l’deiè Mauro Grassi, titolare dello storico negozio presente sul territorio da più di sessant’anni in via Repubblica: "C’è stato movimento di persone e clienti abituali già dal. Per ora hanno acquistato più le donne che gli uomini, approfittando deiche proponiamo, dal 30 al 50%.