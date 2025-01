Nainggolan riparte dal futsal | giocherà nella terza divisione belga

Leggi su Sportface.it

Nuova avventura per Radja, che, dopo l’esperienza in Indonesia al termine della quale sembrava sul punto di ritirarsi, decide di ripartire dal. Il centrocampista 36enne, ex di Cagliari, Roma e Inter, tra le altre, ha infatti accettato la proposta dell’Hassania Mechelen, squadra dilettantistica che milita. Una scelta che rispecchia quella della sorella gemella Riana, anche lei passata dal calcio a undici al. “Gli offriamo un club accogliente dove è completamente rispettato. Non credo che debba più farlo per i soldi ormai”, è stato il commento di un dirigente della sua nuova squadra, che gioca a pochi chilometri da Anversa, la squadra natale del “Ninja”.Radja– Foto Antonio FraioliLa carriera di RadjaCome già ricordato,è una vecchia conoscenza del calcio italiano.