Ilnapolista.it - Milik è un calvario: nuovo problema muscolare, difficile il rientro imminente in campo

Leggi su Ilnapolista.it

Arkadiuszcontinua a fare i conti con i numerosi infortuni che hanno contraddistinto la sua carriera; ricordiamo che quando militava nel Napoli ha subito la rottura del crociato ben due volte. Alla Juventus la situazione non è cambiata, è l’unico che può rappresentare una vera alternativa a Vlahovic, ma quest’anno non ha mai esordito.Unper: i rumors parlano di altre due settimane fuoriCome riportato da Gianluca di Marzio:Ancora problemi per la Juventus e per, che si trovano a dover fare i conti con uninfortunio che complica ulteriormente la situazione. L’attaccante polacco avrebbe accusato unnei giorni scorsi, probabilmente causato da un sovraccarico di lavoro. Questa volta, l’infortunio sembra riguardare il polpaccio e potrebbe costringerea posticipare nuovamente il suo ritorno incon la squadra.