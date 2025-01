Meloni e Trump il VIDEO dell’incontro riservato | Ha preso d’assalto l’Europa

Leggi su Dayitalianews.com

Il New York Times e il Wall Street Journal riportano i dettagli della visita a Mar-a-Lago.Giorgiaha voluto incontrare nella sua tenuta a Mar-a-Lago il presidente eletto Donald, che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. E’ stato un incontrosul cui tavolo, oltre al conflitto russo ucraino c’è stato anche il caso di Cecilia Sala, detenuta dall’Iran dallo scorso 19 dicembre, la cui faccenda sembra legata strettamente a quella di Mohammed Abedini-Najafabadi, l’ingegnere iraniano agli arresti in Italia di cui gli Stati Uniti chiedono l’estradizione per legami con l’associazione terroristica del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Per i media statunitensi l’incontro è andato a gonfie vele: “Grande alleata, leader forte“, ha dichiarato il futuro segretario di Stato Marco Rubio quando è stato chiamato sul palco a Mar-a-Lago da Donald, secondo quanto riferisce su X il reporter del Wall Street Journal Alex Leary.