Bergamonews.it - Mary Poppins, Tradimento o Un matrimonio mostruoso? La tv del 5 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 5, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”.Londra, 1906. George Banks (David Tomlinson), integerrimo bancario di Londra, gestisce la propria casa in maniera ferrea e precisa, pretendendo sempre che le cose funzionino perfettamente. Quando Tata Ketty si licenzia improvvisamente a causa dei due vivaci figli, Jane e Michael, la famiglia Banks si ritrova a dover assumere una nuova governante. Dubitando che la distratta moglie e suffragetta Winifred (Glynis Johns) sia in grado di trovare una tata capace, George pubblica un annuncio sul Times. Anche Jane e Michael scrivono un loro annuncio nel quale descrivono la loro tata ideale. E così, mentre una lunga fila di aspiranti governanti attende di venir esaminata dal signor Banks, la lettera dei due piccoli richiama l’attenzione di una donna che arriva a casa loro scendendo dal cielo con un ombrello.