"In riviera servono più agenti"

Sicurezza in, dopo capodanno il tema torna di estrema attualità. Ed è una minoranza trasversale a chiedere, ancora una volta, un’implementazione dell’organico delle forze dell’ordine che monitorano la. "Gli episodi di violenza – dice Paolo Canducci (Verdi) – che hanno caratterizzato l’ultima notte dell’anno a San Benedetto riportano all’attenzione di tutti non solo il tema della sicurezza ma anche e soprattutto la carenza di personale in servizio al nostro Commissariato, come più volte da noi denunciato unitamente ai sindacati del comparto sicurezza. Il primo nostro pensiero va alla famiglia dell’assessore Campanelli, alla quale esprimiamo solidarietà e vicinanza, augurando una pronta guarigione al marito, che si è distinto per un atto di grande coraggio e civiltà. Da anni si chiede al Ministero di prestare la massima attenzione alla nostra città e a tutta la costa, potenziando l’organico, ma ad oggi questi appelli sono caduti nel vuoto.