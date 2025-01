Game-experience.it - I GDR tripla A sono violenti perché lo desiderano i giocatori, rivela il co-creatore di Fallout

I GDRA rappresentano uno dei generi più apprezzati del mercato videoludico, ma il loro elemento caratteristico è sempre lo stesso: la violenza. Tim Cain, co-della celebre serie, ha spiegato che questa scelta non è casuale ma dettata dalle preferenze deie dalle strategie di mercato.Cain ha infatti sottolineato in una nuova intervista su YouTube (segnalata da PC Gamer) che i giochivendono di più, influenzando così l’intero settore. Ma le cose potrebbero cambiare in futuro? Forse sì, ma richiede una chiara presa di posizione da parte dei.Approfondendo la questione, Tim Cain, figura chiave dietro ae The Outer Worlds, ha recentemente approfondito il tema della violenza nei giochi di ruoloA in un video su YouTube. Secondo Cain, la violenza non è solo onnipresente, ma rappresenta il cuore pulsante di questi titoliè ciò che ie acquistano.