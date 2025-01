Quifinanza.it - Farsi assumere dopo uno stage, i consigli degli esperti

Lopuò rappresentare l’inizio di un’avventura nel mondo del lavoro. Si tratta dell’occasione che si ha per imparare, esplorare e stupire i propri superiori mettendo in mostra le proprie capacità. Di solito dura poco, qualche mese, ma davvero può rivelarsi un trampolino di lancio verso il proprio futuro professionale. Cosa fare allora peruno? Ecco quali sono i.Qual è il primoo da seguire?Chi spera che lonon sia solo una tappa temporanea della propria carriera deve dimostrare di essere la persona giusta, quella sulla quale vale davvero la pena investire. Ma come? Ebbene, facendo capire che si tiene davvero al lavoro e si ha voglia di imparare cose nuove. Se si svolge invece unosolo per fare esperienza, il suggerimento sarà di comportarsi allo stesso modo.