Carica Senigagliesi | Sensazioni positive

"Se fosse per leavute in questi giorni di allenamento, avremmo ottime possibilità di fare bene. Però le prestazioni non bastano, bisogna raccogliere punti". Questo il pensiero di Stefano, tecnico che oggi esordirà sulla panchina della Civitanovese nella delicata sfida contro L’Aquila 1927 (14.30). Sarà un battesimo di fuoco per l’allenatore che al Polisportivo affronterà la seconda forza del torneo, reduce da 4 vittorie consecutive, nella prima giornata di un girone di ritorno che dovrà segnare un’inversione di rotta per la sua squadra, ferma a 15 punti nella terzultima posizione della graduatoria. Occorrerà dare il tutto per tutto contro una corazzata che mediante i pesanti rinforzi del mercato invernale – l’esterno Sereni e il terzino Tropea – ha confermato a pieno la volontà di insidiare fino all’ultimo la capolista Sambenedettese, al momento distante 7 lunghezze.