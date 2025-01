Calcio violente – Assalto al pullman di una squadra di prima categoria con spranghe e catene L’episodio questa mattina a Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Violenza sui campi deldilettantistico:, durante la partita ditra San Pietro e Paolo e Atletico Veroli, si sono registrati momenti di alta tensione a, presso l’impianto sportivo di viale Le Corbusier.L’irruzione di incappucciati armati die bastoniSecondo i primi elementi raccolti, un gruppo di individui incappucciati, armati die bastoni, ha fatto irruzione in via Londra, nei pressi deldellaospite, l’Atletico Veroli. L’, avvenuto a pochi metri dal campo, ha danneggiato il mezzo, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né contatti fisici tra i giocatori e gli aggressori.Le ipotesi degli inquirentiLe forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.