Borse di studio dalla Curti ai figli dei dipendenti

LaSpa ha assegnato ledidestinate aidi collaboratori e, premiando i migliori studenti. L’iniziativa, arrivata alla sua dodicesima edizione, ha consentito all’azienda di Castel Bolognese (nella quale lavorano molti imolesi) di mettere in palio oltre 70mila euro negli anni, confermandosi un appuntamento di grande valore sociale e culturale. "Ledirappresentano una tradizione consolidata in, un’occasione per valorizzare l’impegno scolastico e favorire la crescita formativa delle nuove generazioni – spiegano dall’azienda –. Questo progetto riflette quello spirito family friendly che da sempre ci contraddistingue". Il regolamento per l’assegnazione delledi, parte integrante del contratto di lavoro, sottolinea l’importanza attribuita a questa iniziativa.