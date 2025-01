Ilrestodelcarlino.it - Bita: "Io, iraniano, e la mia infanzia di guerra"

Majidè un illustratore e fumettistache vive a Bologna da più di dieci anni. Nel suo libro ’Nato in Iran’ (ed Canicola) uscito nel 2023, narra la suae adolescenza tra guerre e rivoluzioni che hanno ferito il suo Paese. Un racconto personale che rappresenta l’esperienza di milioni di persone della sua generazione e che ha presentato ieri a Modigliana, nel forlivese, dove ha parlato anche della giornalista Cecilia Sala, dal 19 dicembre detenuta nel carcere di Evin, il più feroce dell’Iran. "Ho sentito il bisogno di esprime il mio appoggio a Cecilia con un disegno che ho postato su social – ha detto l’artista nell’occasione – la seguo dal 2022, quando scriveva delle rivolte nel mio Paese: è una giornalista che non ha voltato lo sguardo: quando i miei connazionali avevano bisogno, lei non li ha abbandonati.