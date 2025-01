Ilfattoquotidiano.it - “Bevo il colostro al mattino con acqua a temperatura ambiente e un limone spremuto dentro. Poi tanto sport”: il segreto di bellezza di Jennifer Aniston

in una intervista a People ha spiegato come cerca di prendersi cura del proprio corpo a 55 anni. “il(liquido giallo sieroso, ricco di immunoglobuline di classe A e cellule immunitarie, secreto dalle ghiandole mammarie durante la gravidanza ed i primi giorni dopo il parto, ndr) per prima cosa al, cone unintero”. Poisempre alla mattina.“Nei mesi più freddi – ha continuato – metto in infusione un cucchiaino di zenzero, che fa bene alla digestione e al sistema immunitario, e poi aggiungo una goccia di miele di Manuka. È così delizioso servito caldo. Prendersi cura di sé, sia controllando cosa mangio e bene, sia assicurandomi che la mia mente e il mio corpo siano in perfetta forma, è della massima importanza”.