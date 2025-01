Donnapop.it - Belen si rivolge alla psicologa «Sono anni che mi fidanzato e mi lascio»: la sua risposta è esilarante

Rodriguez è tornata in televisione il 1° gennaio 2025, dopo un anno e mezzo di assenza, con un nuovo programma dal titolo Amoreprova – La crisi del settimo anno. La showgirl esplora in compagnia dellaMaria Luigia Augello le dinamiche delle coppie che affrontano le difficoltà legatecosiddetta “crisi del settimo anno”.Il programma, in onda su Real Time in prima serata, aveva già attirato molta attenzione prima della messa in onda grazie a un teaser che mostra un dialogotrae la psicoterapeuta, durante il quale la conduttrice si è lasciata andare a una confessione sulla sua vita sentimentale. Un’intervista leggera, ma allo stesso tempo ricca di significato, che getta uno sguardo divertente e sincero su come le difficoltà di coppia possano riguardare anche personaggi pubblici come lei.