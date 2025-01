Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca e strage del Pilastro, i familiari delle vittime: “Vogliamo la verità completa”

Bologna, 4 gennaio 2025 – “La giustizia ci chiede di essere liberi dalla vendetta, la giustizia è molto di più. La vendetta inquina e incattivisce e non si sazia mai, toglie lucidità”. Sono le parole del cardinale Matteo Zuppi, che questa mattina ha celebrato la messa per il 34esimo anniversario delladel, in cui il 4 gennaio 1991 furono trucidati dai killer della unoi tre giovani carabinieri Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta. BOLOGNA COMMEMORAZIONEECCIDIO DELNella chiesa di Santa Caterina Zuppi ha ricordato "la trama di male vigliacca” di chi “utilizzava l'impunità della divisa che gli autori hanno infangato e umiliato, di fronte a questo proviamo sgomento e dolore”: cinque sesti del gruppo criminale erano infatti poliziotti.