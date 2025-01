Tornano dalle vacanze di Natale e trovano l’appartamento svaligiato La disavventura di una famiglia pontina

Leggi su Dayitalianews.com

Un nuovo colpo ai danni di un’abitazione in centro città è stato messo a segno nei giorni scorsi, con un bottino che supera i diecimila euro. Questa volta i ladri hanno preso di mira un appartamento situato su corso della Repubblica, approfittando dell’assenza della proprietaria, una giovane donna fuori città per una vacanza natalizia con il fidanzato.Una razzia mirata o fortuita?La scoperta del furto è avvenuta nella tarda serata di giovedì, al ritorno della coppia dal viaggio. Gli intrusi, secondo quanto emerso, si sono concentrati su beni di valore, tra cui capi d’abbigliamento, borse e scarpe firmate, e persino bottiglie di vino pregiato. Un dettaglio che fa pensare a un colpo mirato, ma le indagini della Polizia di Stato sono ancora in corso per chiarire se si tratti di una coincidenza o di un’azione pianificata.