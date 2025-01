Ilrestodelcarlino.it - Spicca la sfida al vertice. Castelfrettese-Olimpia

Penultima giornata di andata in Prima Categoria. Nel girone BaltraMarzocca. Derby a San Biagio dove arriva Fc Osimo. Nel C Passatempese in casa dell’ultima. Prima Categoria, 14esima giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Borgo Minonna-Labor, Castelbellino-Real Cameranese,Marzocca, Sampaolese-Castelleonese, San Biagio-FC Osimo, Staffolo-Pietralacroce. Domani: Filottranese-Ostra. Già giocata: Montemarciano-Borghetto 0-4. Classifica:29;Marzocca 27; Ostra e Montemarciano 25; Borghetto 24; FC Osimo 21; Real Cameranese e Filottranese 20; Borgo Minonna 18; Castelbellino 13; San Biagio 12; Labor 11; Castelleonese e Sampaolese 10; Staffolo e Pietralacroce 9. Prossimo turno: Borghetto-Sampaolese, Castelleonese-Castelbellino, FC Osimo-Borgo Minonna, Labor-Staffolo,Marzocca-Montemarciano, Ostra-, Pietralacroce-Filottranese, Real Cameranese-San Biagio.