Se vuole vincere le elezioni, Schlein deve aprire il Pd a mondi esterni al Pd

Era il 15 dicembre del 2023, in un’intervista a Repubblica Ellydisse che «questo governo non arriva a fine legislatura. L’ho sempre pensato. Per questo dobbiamo prepararci». È passato poco più di un anno e la segretaria del Partito democratico non ha certo cambiato idea, anzi. A leggere l’intervista rilasciata ieri alla Stampa si intuisce che vede le urne nel 2026. Solo propaganda? O ci crede davvero? Perché se ci crede davvero vuol dire che allemancherebbe un anno e mezzo: non un’eternità. Nell’intervista di ieri ha usato più o meno le stesse parole di un anno fa: «Noi dobbiamo lavorare insieme per farci trovare pronti perché ormai è chiaro che Meloni ha esaurito la sua spinta, naviga a vista senza una rotta, galleggia senza una visione». La tempistica, un po’ generica ma meglio di niente, prevede che il 2025 sia «l’anno del progetto».