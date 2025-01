Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri: "Lazio in un momento eccezionale, ma derby è storia a sé"

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 gennaio 2025 - Tuttasi ferma per questo weekend di calcio: è arrivato ildel, la sfida che mette di fronte le due sponde della città con in palio la gloria tra le via della Capitale. Due squadre a livello di classifica agli antipodi i cui calcoli però diventano zero per una partita che storicamente ha sempre azzerato le gerarchie e visto clamorosi colpi di scena da una parte e dall'altra. Un esperto di questi ambienti, di questa sfida, è senza dubbio Claudio, lui che dicapitolini ne ha già vinti 4 e punta il quinto successo. A 48 ore circa dalla partita proprio il tecnico capitolino si è presentato in conferenza stampa per presentare la partita contro la. Ecco le parole dell'allenatorenista. Le prime parole disulla partita sono legate ai recuperi in rosa e anche alin sé: una partita speciale che il tecnico giallorosso vive da grandenista e grande tifoso.