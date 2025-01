Oasport.it - Quanti punti può perdere Jannik Sinner agli Australian? Lo scenario turno per turno, solo una via per la conferma

Leggi su Oasport.it

si presenterà da numero 1 del mondoOpen 2025, primo Slam della stagione di tennis che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il fuoriclasse altoatesino, che scalderà i motori con un paio di esibizioni contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas, sarà chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio dopo aver regolato Novak Djokovic in semifinale e rimontato Daniil Medvedev nell’atto conclusivo.L’azzurro svetta in testa al ranking ATP con 11.830all’attivo e ha un vantaggio siderale nei confronti del tedesco Alexander Zverev (7.635), mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz (7.010) è ancora più attardato. Il nostro portacolori dovrà dunque cercare di difendere i 2.000portati a casa dodici mesi fa, ma perre quel bottino sarà necessario alzare al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva.