Scuolalink.it - Precariato scolastico, una criticità tutta italiana: trend in ascesa, gli interpelli nel 2025 lo confermano

Ilsi conferma una delle maggiori problematiche del settore anche nel. A quattro mesi dall’inizio dell’anno, molte scuole in Italia sono ancora alla ricerca di supplenti. La procedura degli “”, introdotta dall’OM 88/2024 in sostituzione delle Messe a disposizione (Mad), continua ad essere utilizzata per coprire posti rimasti vacanti. Questa pratica viene adottata nei casi in cui le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) risultano esaurite e si esaminano senza successo anche le graduatorie di istituto e le scuole viciniori.‘istituzionalizzato’ dagli, anche a Gennaio Gli, accessibili tramite i siti degli Uffici Scolastici Provinciali, rappresentano un’ultima risorsa per trovare personale docente.