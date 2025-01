Ilrestodelcarlino.it - Maialini abbandonati in cerca di una casa

di Claudia Fortinida compagnia indi adozione. Quattrodici esemplari erano statida ignoti il 28 dicembre scorso. Vagavano, divisi in due gruppi, nella zona artigianale di Vigarano Pieve. Si è risolta ieri mattina, dopo sei giorni, la loro cattura e la messa in sicurezza. Il Comune di Vigarano stanzierà un contributo per il sostegno deifino a che non verranno adottati. "Ora i dieci esemplari hanno raggiunto i quattro che erano stati catturati nei giorni precedenti – conferma l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini –. Sono al sicuro a Codigoro e sono disponibili per essere adottati. Sonoconsiderati animali da compagnia ma non è possibile tenerli in appartamento o alla stregua di animali domestici – sottolinea subito –. Hanno bisogno di spazio, pertanto la loro collocazione ideale è all’interno di una corte agricola".