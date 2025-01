Iltempo.it - Il caso Todde scuote il campo largo. Piga (FdI): "Se ha barato, si rivota"

Leggi su Iltempo.it

Una doccia fredda che nessuno si aspettava. Uno dei rari successi targato “”, le elezioni regionali sarde del febbraio 2024 che hanno premiato la pentastellata Alessandra, ora è a rischio. Infatti, dopo l'ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d'Appello che ha dichiarato decaduta Alessandraa seguito della verifica relativa alle spese elettorali delle regionali in Sardegna dell'anno scorso, il clima è incandescente. Tanto che è stato convocato d'urgenza in consiglio regionale un vertice dei capigruppo della maggioranza, al quale ha partecipato anche la governatrice, e dal quale è emerso che sarebbero almeno sei le contestazioni da parte del collegio. Al termine della riunione lasi è definita “tranquilla e motivata nel prosieguo del suo lavoro”, alla luce del fatto che ancora non ci sono atti definitivi.