Il 2025 del Volley Bergamo inizia a Talmassons | all’andata fu corsaro al PalaFacchetti

La corsa riprende dal Friuli Venezia Giulia. Il1991 arriva alla prima gara deldopo un girone di andata entusiasmante e un avvio di ritorno sulla stessa lunghezza d’onda: domenica 5 gennaio alle 17 nel Palazzetto dello Sport di Latisana (Udine) andrà in scena il match contro il.In palestra – dopo che il gruppo ha potuto godere di qualche giorno di riposo dopo la sfida di Coppa Italia con Scandicci – le rossoblù si stanno preparando per affrontare le insidie della sfida contro le friulane. “Abbiamo dovuto riprendere il ritmo, di allenamento e di gara, dopo questo piccolo stop – assicura l’opposto Vittoria Piani -. Ma, tornando in palestra, abbiamo messo da parte la mentalità da vacanza e ci siamo rimesse al lavoro al 100%”.Un opposto atipico, quello rossoblù, che si sta facendo notare non solo per il suo contributo in attacco, ma anche per le sue difese: “Sto cercando di fare il più possibile per la squadra e di dare il massimo per quello che posso.