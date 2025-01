Thesocialpost.it - Fondi, investito in bici da un pirata della strada: muore 41enne

Tragedia sulle strade in provincia di Latina: a, nella serata di venerdì 3 gennaio, un uomo di 41 anni, di origini indiane, ha perso la vita dopo essere statomentre era in sella a unaelettrica.Il dramma si è consumato intorno alle 19 sullaprovinciale che collegaa Sperlonga, nella zona di Tre Ponti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, identificato come Lal Mohan, è stato travolto da un’auto che successivamente si è allontanata senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.Gli automobilisti presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo ai sanitari del 118 di intervenire sul posto. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono giunti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile dell’incidente.