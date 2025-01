Liberoquotidiano.it - Fiorentina-Napoli 0-3, Conte primo in classifica da solo

(Adnkronos) - Ilvince 3-0 in casa dellaoggi 4 gennaio 2025 nel match valido per la 19esima giornata della Serie A. La formazione dipassa al Franchi con i gol di Neres (29'), Lukaku (54' su rigore) e McTominay (68'). Il successo consente aldi salire a 44 punti e di conquistare ilposto solitario incon 3 punti di vantaggio sull'Atalanta e 4 sull'Inter. Bergamaschi e milanesi hanno una partita in meno.Ilparte bene e al 15' Olivera va in gol dopo lo scambio con Lukaku, ma l'azione delè viziata da due posizioni di fuorigioco dei due protagonisti dell'azione. Al 18' altro squillo delcon Spinazzola che impegna De Gea. Lanon riesce ad essere pericolosa e la squadra dial 26' ci prova con Neres che converge e ci prova con il mancino.